Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

Таким образом в ведомстве прокомментировали данные ВЦИОМ о сокращении доли непьющих спиртное с 40% в до 33%

Там отметили, что уже второе исследование показывает увеличение потребления алкоголя россиянами, также имеются данные об увеличении розничных продаж спиртного, что может свидетельствовать о результатах заморозки акцизов.