Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Таким образом в ведомстве прокомментировали данные ВЦИОМ о сокращении доли непьющих спиртное с 40% в до 33%
Там отметили, что уже второе исследование показывает увеличение потребления алкоголя россиянами, также имеются данные об увеличении розничных продаж спиртного, что может свидетельствовать о результатах заморозки акцизов.