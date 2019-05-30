Редкие винторогие козлята родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились четыре краснокнижных винторогих козленка и 10 детенышей дагестанских туров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В зоосаду добавили, что еще несколько самок обзаведутся детенышами в течение лета.

Отмечается, что винторогие козлы, или мархуры, занесены в Международную Красную книгу в категории «исчезающие».

«В дикой природе они сохранились только в труднодоступных высокогорных районах Индии, Восточного Пакистана, Афганистана, Туркменистана и Узбекистана. Сейчас новорожденные козлята всюду следуют за своими матерями и питаются исключительно молоком», — рассказали в парке.

Ранее в Московском зоопарке вылупились три птенца кафрского рогатого ворона.