Жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинформировал, что горожане предложили более 8 тыс. мест для возведения храма Св. Екатерины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам мэра, в черте города екатеринбуржцы предлагают построить храм в примерно 50 местах, среди которых Октябрьская площадь, недостроенная гостиница «Дели» на ул. Куйбышева и земельный участок между улицами Фурманова и Белинского.

«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», --заявил Высокинский.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов.