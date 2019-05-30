Жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинформировал, что горожане предложили более 8 тыс. мест для возведения храма Св. Екатерины. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам мэра, в черте города екатеринбуржцы предлагают построить храм в примерно 50 местах, среди которых Октябрьская площадь, недостроенная гостиница «Дели» на ул. Куйбышева и земельный участок между улицами Фурманова и Белинского.
«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», --заявил Высокинский.
Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов.