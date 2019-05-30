В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время госпитализированы семилетний мальчик, а также девочки в возрасте трех, четырех, шести и семи лет. Состояние четырех из них является тяжелым, состояние пятого ребенка оценивается как средней степени тяжести.

«У всех ушибы головного мозга, у двоих переломы костей черепа, они в тяжелом состоянии. Психологическая помощь оказывается и родителям, они в шоке от произошедшего», — сказал Самбуев.

Он добавил, что четыре ребенка в реанимации в состоянии медикаментозного сна. В срочных операциях необходимости нет.

Ранее сообщалось, что в Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра.