Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк проинформировала о том, что правоохранительным органам удалось задержать группировку из 60 человек, которая обманывала пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, мошенники разработали криминальную схему, по которой ставили жильцов домов в известность о предстоящем капительном ремонте и убеждали их в необходимости заменить трубы водоснабжения и отопления. Стоимость этих процедур была завышена в десятки раз.

«Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями», — сказала Волк.

Она добавила, что члены группировки снимали происходящее на телефон. В схеме участвовали сантехники и отвозившей жителей к банкоматам водители. Мошенники арендовывали площади в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тверской и Московской областях. От их действий пострадали более 100 человек.

Ранее сообщалось, что лжеврачи «налечили» тысячи россиян на 1 млрд рублей.