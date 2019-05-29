Дело о коррупции возбуждено против главы крупнейшей уранодобывающей компании в России

Пресс-секретарь следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил, что против гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» (ППГХО) возбуждено уголовное дело о получении взятки, передает ТАСС.

По его словам, в рамках этого расследования возбуждено еще одно дело — о даче взятки — в отношении одного из депутатов районного совета. Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о выборе меры пресечения.

В управлении МВД по Забайкалью полагают, что гендиректор в обмен на победу в тендере на поставку питания для работников предприятия потребовал каждый месяц передавать ему по 500 тыс. руб. По предварительной информации, за полтора года он таким образом получил 8 млн рублей.

Отмечается, что во время обысков дома и на работе у одного из подозреваемых изъято более 11 млн руб., иностранная валюта, документы, видео- и аудиозаписи.

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