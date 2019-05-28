В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге

В РПЦ полагают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят, заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, «история с Екатеринбургом решится», и сторонники и противники строительства храма «будут крестить там своих детей».

«Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады», — заявил Волков.

Он выразил мнение, что храм станет доминантой города.

Ранее в РПЦ назвали спонсоров строительства храмов в России.