В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду. Об этом сообщает 1pnz.ru.

Как отмечается, об этой ситуации стало известно после того, как школьники начали жаловаться в соцсетях из-за того, что в школьных кабинках туалетов не было дверей.

После произошедшего одна из школьниц выложила «ВКонтакте» пост, в котором отметила, что данные действия попадают под статью «Нарушение неприкосновенности частой жизни».

По словам руководства, оно было вынуждено пойти на такую меру, чтобы создать для всех выпускников «равные условия».

Ранее сообщалось, что в России начался основной этап ЕГЭ.