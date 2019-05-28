Треснувший стеклянный мост починили в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о восстановлении треснувшего стеклянного пешеходного моста в центре города. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы», — сказал Кличко.
По его словам, полиция занимается поиском вандалов, которые повредили мост.
Он также добавил, что речь идет о мосте, который соединяет Владимирскую горку с аркой Дружбы народов.
Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует повреждение стеклянного пешеходного моста.