Треснувший стеклянный мост починили в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о восстановлении треснувшего стеклянного пешеходного моста в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы», — сказал Кличко.

По его словам, полиция занимается поиском вандалов, которые повредили мост.

Он также добавил, что речь идет о мосте, который соединяет Владимирскую горку с аркой Дружбы народов.

Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует повреждение стеклянного пешеходного моста.