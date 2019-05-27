Выросло в три раза число россиян с ожирением

Впервые за 16 лет в России увеличилось число мужчин с ожирением. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

«Увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — констатировала Драпкина.

Как отмечается, в настоящее время распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 30%, то есть в три раза больше по сравнению с 2003 годом.

По словам Драпкиной, если у детей есть лишней вес, то он будет и после 45 лет.

Ранее был назван спасающий от ожирения продукт.