Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

МВД Франции сообщило, что сотрудники полиции страны задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, передает ТАСС.

По данным ведомства, оперативные действия помогли полиции Лиона и антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры поймать подозреваемого.

В настоящее время имя подозреваемого пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что опубликованы новые снимки подозреваемого во взрыве в Лионе.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался.

В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.