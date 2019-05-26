Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге

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В французском Страсбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых после окончания строительства, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в рамках торжественных мероприятий прошел крестный ход, патриарх Кирилл провел литургию.

По данным агентства, новый храм вмещает порядка 500 прихожан. Как отмечается, храм Всех Святых в Страсбурге строился более пяти лет.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки для счастливой жизни.