Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге
В французском Страсбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых после окончания строительства, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в рамках торжественных мероприятий прошел крестный ход, патриарх Кирилл провел литургию.
По данным агентства, новый храм вмещает порядка 500 прихожан. Как отмечается, храм Всех Святых в Страсбурге строился более пяти лет.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки для счастливой жизни.