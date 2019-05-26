Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте

Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает «Би-би-си».

Телеканал отмечает, что эти инциденты происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину.

Сообщается, что всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

Ранее стало известно, что на Эвересте за неделю погибли восемь человек.