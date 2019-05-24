Петиция в защиту участников БДСМ-выпускного появилась в Сети

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В интернете появилась петиция в защиту выпускников из Владивостока, которые пришли в школу в БДСМ-костюмах, и еще одна девушка — в форме полицейского. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Автор петиции отмечает, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было, и закон они не нарушили. По его мнению, теперь ребятам придется тратить время на «бесконечные беседы с полицейскими», поэтому в петиции содержится требование оставить их в покое и дать готовиться к ЕГЭ.

«А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, как наказали участницу БДСМ-вечеринки выпускников.