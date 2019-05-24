Как наказали участницу БДСМ-вечеринки выпускников

Во Владивостоке наказали участницу БДСМ-вечеринки выпускников. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам одного из учащихся школы, девушку оштрафовали за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов.

«Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами», — отметил школьник.

Он также добавил, что руководство школы скорее всего исключит старшеклассника, который распылил огнетушитель.

Ранее сообщалось, что полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе.