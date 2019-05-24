Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах
Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в учебном заведении.
Группа выпускников, которая решила устроить «день непослушания», пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.
По словам источника, в настоящее время после случившегося проходит проверка, а директор школы покидает свой пост.
В департаменте образования края назвали такое поведение выпускников недопустимым и пообещали применить меры по итогам проверки.
Также этот инцидент прокомментировали и в полиции. Сотрудники напомнили россиянам, что за ношение одежды с символикой правоохранительных органов грозит штраф.
Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.