Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах

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Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в учебном заведении.

Группа выпускников, которая решила устроить «день непослушания», пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.

По словам источника, в настоящее время после случившегося проходит проверка, а директор школы покидает свой пост.

В департаменте образования края назвали такое поведение выпускников недопустимым и пообещали применить меры по итогам проверки.

Также этот инцидент прокомментировали и в полиции. Сотрудники напомнили россиянам, что за ношение одежды с символикой правоохранительных органов грозит штраф.

Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.