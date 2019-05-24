Серийного убийцу казнили в США

В США в штате Флорида казнили 65-летнего Бобби Джо Лонгу за убийство по меньшей мере десяти женщин 35 лет назад, то есть в 1984 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, мужчина был казнен путем введения смертельной инъекции.

Бобби Джо Лонг убивал женщин в течение восьми месяцев на побережье залива Тампа. Задержать преступника помогла Лиза Ноланд, которая также подверглась нападению Лонга. Мужчина похитил девушку, когда ей было 17 лет, издевался над ней, но потом отпустил. Девушка присутствовала в четверг, 24 мая, на казни преступника.

Ранее сообщалось, что мужчину казнили за массовое убийство 22-летней давности.