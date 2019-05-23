Израиль обратился к России за помощью

Израиль обратился к российской стороне с просьбой о помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильского посольства в Москве.

Отмечается, что в Израиле в последнее время пожары охватили многие густонаселенные районы страны.

По словам представителя, в связи с этим Израиль был вынужден просить о помощи «дружественную страну» Россию.

Ранее Bloomberg сообщал, что в секторе Газа используют надутые презервативы для поджогов на территории Израиля.

По оценкам израильских чиновников, таким способом было уничтожено около 2,5 тыс га посевов и дикой природы. Некоторые пожары приходилось тушить до десяти часов.