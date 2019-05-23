Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.

Уточняется, что бриллиант украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.

Как отмечается, злоумышленники, представившиеся специалистами из России, украли бриллиант у Диубате, пришедшей оценить его стоимость. Россияне показали экс-кандидату в президенты Гвинеи сертификаты и подменили камень, когда начали «оценивать» его.

Мужчинам удалось скрыться, добавляет издание.

В настоящее время их разыскивает местная полиция.

Ранее сообщалось, что у «Миссис мира» Аржаковской украли личные вещи на сумму 3 млн рублей.