Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже
В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Уточняется, что бриллиант украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.
Как отмечается, злоумышленники, представившиеся специалистами из России, украли бриллиант у Диубате, пришедшей оценить его стоимость. Россияне показали экс-кандидату в президенты Гвинеи сертификаты и подменили камень, когда начали «оценивать» его.
Мужчинам удалось скрыться, добавляет издание.
В настоящее время их разыскивает местная полиция.
Ранее сообщалось, что у «Миссис мира» Аржаковской украли личные вещи на сумму 3 млн рублей.