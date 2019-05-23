Из-за сообщения о бомбе самолет совершил экстренную посадку

Toby Melville/Reuters

В Барселоне самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о заложенной бомбе, передает ТАСС.

По данным агентства, самолет совершал перелет из Парижа в Ивису.

Как отмечается, в полиции Испании заявили, что угроза оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что самолет из Киева экстренно приземлился из-за «бомбы».