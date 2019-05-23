Прокуратура проверяет данные о повышенном проходном балле для девочек в гимназии Перми

В прокуратуре Пермского края проводят проверку в пермской гимназии № 4 после появления данных о разных проходных баллах для мальчиков и девочек при приеме в первый класс. Об этом сообщает ТАСС.

В одной из пермских гимназий специально завысили проходной балл для девочек, которые хотят учиться в первом классе. Мальчики могли поступить, набрав меньше баллов, так как они, когда вырастают, «становятся лидерами» и «правят страной», хоть, как правило, имеют сначала проблемы в обучении. Девочки могли поступить в первый класс, набрав 69,1 балл, а мальчикам нужно было — 65,7.

«Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что произошедшему будет дана правовая оценка, а в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее россиян возмутили требования одной из пермских гимназий, куда девочки вынуждены поступать с завышенным проходным баллом.