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Журналист Майкл Трейси назвал дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной примером для будущих поколений, демонстрирующим несостоятельность американской политики, СМИ и правоохранительных органов. Статья опубликована в журнале The Spectator.

Как пишет журналист, Бутина является политзаключенной, которая столкнулась в Соединенных Штатах с «бессмысленной паранойей» и судебными нарушениями.

«С ее делом все настолько неправильно, что сложно понять, с чего начать», — говорится в материале.

Трейси подчеркнул, что Бутина никогда не была российской шпионкой и никогда не скрывала своих контактов с чиновниками США. Он заметил, что, что когда речь заходит о президенте страны Дональде Трампе и России, этика и стандарты журналистики «вышвыриваются в окно».

Ранее Бутина записала видеообращение из тюрьмы США.