Аномальная жара в +45°C установилась в Египте
Аномальная для мая жара установилась в Египте, передает РИА «Новости».
В Каире температура достигает +45°C, также аномально жарко на морском побережье Средиземного моря и севере Верхнего Египта.
Рекордно жарким днем станет 23 мая, четверг, в связи с чем экстренные службы переведены в режим чрезвычайной ситуации.
В том числе министерство образования отменило всеобщий экзамен по иностранному языку для школьников.
Ожидается, что жара в Египте начнет постепенно спадать с предстоящей субботы.