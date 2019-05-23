Аномальная жара в +45°C установилась в Египте

Аномальная для мая жара установилась в Египте, передает РИА «Новости».

В Каире температура достигает +45°C, также аномально жарко на морском побережье Средиземного моря и севере Верхнего Египта.

Рекордно жарким днем станет 23 мая, четверг, в связи с чем экстренные службы переведены в режим чрезвычайной ситуации.

В том числе министерство образования отменило всеобщий экзамен по иностранному языку для школьников.

Ожидается, что жара в Египте начнет постепенно спадать с предстоящей субботы.