Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Пациентка Воронежского областного онкодиспансера была насмерть раздавлена заклинившим аппаратом лучевой терапии, сообщается на сайте Росздравнадзора.
По предварительным данным, у произведенного в 2006 году в Чехии аппарата заклинил подъемный механизм.
В Департаменте здравоохранения Воронежской области уточнили ТАСС, что инцидент с пациенткой произошел в среду, 22 мая. При этом в региональном Депздраве подчеркнули, что связь смерти пациентки с неисправностью аппарата в настоящий момент не установлена.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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