Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Пациентка Воронежского областного онкодиспансера была насмерть раздавлена заклинившим аппаратом лучевой терапии, сообщается на сайте Росздравнадзора.

По предварительным данным, у произведенного в 2006 году в Чехии аппарата заклинил подъемный механизм.

В Департаменте здравоохранения Воронежской области уточнили ТАСС, что инцидент с пациенткой произошел в среду, 22 мая. При этом в региональном Депздраве подчеркнули, что связь смерти пациентки с неисправностью аппарата в настоящий момент не установлена.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что пенсионер не дождался приема врача и покончил с собой в туалете поликлиники в Иркутске.