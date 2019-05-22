Суд приговорил экс-полицейского к тюрьме за подбрасывание наркотиков

В Краснодаре суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.

Как отмечается, экс-полицейский подбрасывал людям наркотики.

«Клюкин В.С. признан виновным в превышении должностных полномочий» — подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело завели и расследовали на основании материалов УФСБ.

Ранее был арестован полицейский, сбивший насмерть подростка.