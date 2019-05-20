Зеленский задекларировал роскошные часы и квартиру в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год, в частности ней указаны объекты иностранной недвижимости, пишут украинские СМИ.

Согласно документу, Зеленский задекларировал несколько квартир в Киеве, виллу в Италии, пять гостиничных номеров в Грузии. Также в декларации указано, что в совместной собственности с супругой у Зеленского есть квартира в Великобритании и квартира в Крыму.

Также супруги владеют долями в компаниях и предметами роскоши — часами марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer и машинами Land Rover, Mercedes-Benz.

Отмечается, что в настоящий момент у президента Украины есть в распоряжении $190 тыс., €107 тыс., 150 тыс. гривен наличными.

Ранее в штабе Зеленского отреагировали на сообщение о вилле на «курорте российских олигархов».