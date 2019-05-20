Глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского

Глава СБУ Василий Грицак подал заявления об отставке. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Грицак сделал это почти за час до инаугурации избранного главы страны Владимира Зеленского.

«Сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении... и об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ», — говорится в заявлении.

Грицак возглавил СБУ с 2 июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Раду внесли постановления об увольнении ключевых министров.