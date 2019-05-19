Прихожанин ударил работницу храма лопатой из-за вселившихся в нее бесов

В московском храме Святого князя Владимира прихожанин ударил пожилую работницу лопатой из-за отказа дать ему святой воды. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, такой поступок пришедший в храм мужчина расценил дурным знаком и решил изгнать «бесноватую» из церкви.

«Я понял, что ей там не место и только от меня все зависит», — рассказал мужчина.

Он вытолкал женщину из храма на улицу и ударил ее попавшимся под руку черенком от лопаты, уточняет канал.

В настоящее время прихожанина уже задержали. Пострадавшая работница храма находится в больнице в критическом состоянии.

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