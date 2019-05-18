Спасли прибившего к берегу медвежонка на льдине

В Якутии жители села Урицкое спасли медвежонка, которого на льдине прибило к берегу реки Лены. Об этом сообщают «Новости Саха».

Как отмечается, на медвежонка набросилась стая собак, однако местный житель спас животное.

«Еле спас. Его прибило к берегу на льду, он был весь мокрый, сильно замерз», — отметил Сергей.

Он также добавил, что приютил медвежонка в деревянном ящике с сеном. Сергей подчеркнул, что за животным, которому дали кличку Умка, ухаживают и кормят молоком и травой.

Уточняется, что вскоре в село прибудут ветеринары, чтобы установить половую принадлежность медвежонка, а также подготовить Умку к передаче в зоопарк.

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