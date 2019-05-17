От экипажей потребовали противопожарные тренировки после ЧП с SSJ 100

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После крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево от экипажей потребовали проводить отработку действий при пожаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ Росавиации.

«С летным составом провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара», — отмечается в документе.

Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, у следователей не оказалось претензий к техническому состоянию самолета, но также возникли вопросы к членам экипажа.