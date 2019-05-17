РУДН срочно эвакуируют из-за сильного задымления

В столице из учебного корпуса Российского университета дружбы народов срочно вывели около 1,5 тысячи человек из-за сильного задымления в здании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Уточняется, что сильное задымление было зафиксировано на ул. Миклухо-Маклая.

По предварительным данным, в результате случившегося нет пострадавших.

В МЧС пояснили, что причиной задымления стало короткое замыкание в электрооборудовании.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что около 600 студентов эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара.