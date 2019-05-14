Жителей осажденного Севастополя хотят приравнять к ветеранам Великой Отечественной

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, восстанавливающий статус ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя, сообщает РИА «Новости».

На них предлагается также распространить меры соцподдержки для блокадников.

Изменения предлагается внесли в закон «О ветеранах». Законопроект дополнит список лиц, относящихся к ветеранам Великой Отечественной войны, проживавшими на территории Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители осажденного Севастополя»).

Реализация закона позволит отдать должное уважение жителям осажденного Севастополя, отмечают авторы в пояснительной записке.