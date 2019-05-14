Мэр Екатеринбурга объяснил, почему не вышел к протестующим против храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил свой отказ выйти к протестующим из-за строительства храма Святой Екатерины, передает «URA.ru».
Он заявил, что не готов общаться «в режиме митинга» и «режиме нарушения правил».
«К диалогу все готовы, но не к диалогу с позиции митингов и нарушения закона», — заявил Высокинский.
Он пообещал, что «сегодня диалог будет организован».
Ранее конфликтующих у места строительства храма в Екатеринбурге вызвали к губернатору Евгению Куйвашеву.
Встреча активистов с Куйвашевым состоится в резиденции губернатора 14 мая.