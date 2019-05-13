Внесена ясность в слухи об использовании слезоточивого газа в Екатеринбурге

Стали известны подробности протеста в Екатеринбурге, где против участников якобы применили слезоточивый газ. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

В СМИ появилась информация, что неизвестные применили слезоточивый газ, когда протестующие просили не строить храм на месте сквера.

По данным источника, слезоточивого газа не было. Речь идет о газовых баллончиках. Источник добавил, что протестующих девушек таскали за волосы, а парней пинали.

«За две-три минуты несколько сотен человек вышвырнули за пределы этого сквера», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге.