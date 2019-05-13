Внесена ясность в слухи об использовании слезоточивого газа в Екатеринбурге
Стали известны подробности протеста в Екатеринбурге, где против участников якобы применили слезоточивый газ. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник.
В СМИ появилась информация, что неизвестные применили слезоточивый газ, когда протестующие просили не строить храм на месте сквера.
По данным источника, слезоточивого газа не было. Речь идет о газовых баллончиках. Источник добавил, что протестующих девушек таскали за волосы, а парней пинали.
«За две-три минуты несколько сотен человек вышвырнули за пределы этого сквера», — заключил источник.
Ранее сообщалось, что протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге.