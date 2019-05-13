Первого пострадавшего в ЧП с SSJ 100 выписали из больницы

Одного пострадавшего в ЧП с SSJ 100 в Шереметьево отпустили домой после случившегося. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Стоит отметить, что в настоящее время в больницах все еще находятся девять пострадавших.

Ранее сообщалось, что опознаны 40 погибших в сгоревшем Superjet 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.