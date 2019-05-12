Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 00.12, во Внуково задержано восемь рейсов и шесть отменено. В аэропорте Домодедово задержано четыре рейса и девять отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.