Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.12, во Внуково задержано восемь рейсов и шесть отменено. В аэропорте Домодедово задержано четыре рейса и девять отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.