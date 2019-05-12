Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы

Вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо и открыли огонь по прихожанам. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

По имеющимся данным, жертвами атаки стали по меньшей мере шесть человек, в том числе священник. Нападение произошло в населенном пункте Дабло.

Уточняется, что неизвестные ворвались в церковь в начале службы и открыли огонь по прихожанам.

Большинство жителей Буркина-Фасо (60%) — мусульмане, христиан (в основном католиков) в стране чуть более 23%.

Ранее серия взрывов в церквях произошла на Шри-Ланке. В результате атак погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.