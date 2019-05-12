Что стало с найденной среди трупов 2-летней девочкой в киевской квартире
Истощенная двухлетняя девочка, которая была найдена рядом с двумя трупами в киевской многоэтажке, встретилась со своей бабушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, именно бабушка девочки направила полицию в квартиру, так как была обеспокоенная долгим отсутствием известий от своей дочери.
При этом пока нет информации о состоянии ребенка.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео из квартиры с 2-летней девочкой и двумя трупами.