Что стало с найденной среди трупов 2-летней девочкой в киевской квартире

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Истощенная двухлетняя девочка, которая была найдена рядом с двумя трупами в киевской многоэтажке, встретилась со своей бабушкой. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, именно бабушка девочки направила полицию в квартиру, так как была обеспокоенная долгим отсутствием известий от своей дочери.

При этом пока нет информации о состоянии ребенка.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео из квартиры с 2-летней девочкой и двумя трупами.