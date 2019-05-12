Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире «России 1» поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции «Бессмертный полк». Цитаты приводит РИА «Новости».

Он рассказал, что его отец всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге.

«Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет», — отметил Путин.

Глава государства подумал о том, что хотя бы пронесет портрет отца, и он это заслужил.

«Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу.