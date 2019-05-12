Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире «России 1» поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции «Бессмертный полк». Цитаты приводит РИА «Новости».
Он рассказал, что его отец всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге.
«Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет», — отметил Путин.
Глава государства подумал о том, что хотя бы пронесет портрет отца, и он это заслужил.
«Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу.