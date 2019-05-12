СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Ростовом

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек из-за взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в поселке Чистоозерный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, дело было открыто по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По словам собеседника агентства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в поселке под Ростовом после взрыва газа.