Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Днепровском районе Киева в субботу, 11 мая. Об этом сообщает УНИАН.

По словам соседей погибших, они почувствовали неприятный запах на лестничной клетке девятого этажа и вызвали полицию и спасателей, которые и обнаружили тела погибших и девочку в квартире на седьмом этаже.

Отмечается, что девочку двух лет на руках перенесли в машину скорой помощи, а затем госпитализировали.

Ранее сообщалось, что еще двоих детей нашли в заваленной мусором квартире.