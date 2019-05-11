В какую тюрьму перевели россиянку Марию Бутину, рассказал адвокат

Адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что ее перевели из тюрьмы в Александрии в тюрьму города Ворсоу, сообщает РИА «Новости».

Новая тюрьма расположена в штате Вирджиния.

Ранее сообщалось, что адвокатам неизвестно местоположение Бутиной, после того как ее перевели из тюрьмы в Александрии.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.