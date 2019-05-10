Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу

Во время сильного дождя в Москве, 9 мая 2019 года
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА «Новости».

По словам представителя центра «Фобос» Евгения Тишковца, в этот день в столичном регионе пройдут ливни с грозами.

«Сегодня погода по-прежнему неустойчивая, теплый центр циклона с влиянием холодного фронта с запада, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь», — сообщил он.

Несмотря на это, метеоролог пообещал, что в городе будет тепло. Температура повысится до 25°С в Москве, до 28°С в Подмосковье.