Небо российских городов озарил фейерверк ко Дню Победы

В Москве и других российских городах проходит праздничный фейерверк, посвященный 74-ой годовщине победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

В столице фейерверк начался в 22.00 по московскому времени. Залпы производятся на 34 площадках и продлятся десять минут, сообщает РИА «Новости».

Небо над столицей украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» собрало более 10 миллионов человек по всей России.