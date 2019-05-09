Небо российских городов озарил фейерверк ко Дню Победы
В Москве и других российских городах проходит праздничный фейерверк, посвященный 74-ой годовщине победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
В столице фейерверк начался в 22.00 по московскому времени. Залпы производятся на 34 площадках и продлятся десять минут, сообщает РИА «Новости».
Небо над столицей украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов.
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» собрало более 10 миллионов человек по всей России.