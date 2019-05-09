Гроза обрушилась на Москву

На российскую столицу вечером 9 мая в День Победы обрушились ливень с грозой.

Москвичи могут наблюдать молнии, а также слышать раскаты грома.

Синоптики предупреждали москвичей о «желтом» уровне погодной опасности 9 и 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве 9 мая ожидается до +26°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.