Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

<img src="">

Член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России» и заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал о возможных ошибках пилотов самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время все начинают связывать произошедшее с проблемами с самолетом, полосой, погодой, однако за прошедшие годы эксплуатации в модель этого самолета 13 раз попадала молния, но это не проводило к таким последствиям.

«…при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции», — высказался Сытник о возможных ошибках пилотов.

Он добавил, что по этой причине они остались без автоматики и связи.

Ранее сообщалось, что появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.