Семь человек погибли при сходе лавины на Алтае

В результате схода лавины на Алтае погибли семь туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта.

«Семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач», — рассказал источник.

Он отметил, что выжившие не могли сообщить о чрезвычайном происшествии из-за отсутствия связи.

Источник добавил, что на место схода лавины в 10.00 мск вылетит самолет для проведения поисковых работы.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Архызе погиб человек.