Когда объявят первые результаты расследования ЧП в Шереметьево, рассказал источник

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Первые результаты расследования авиакатастрофы с самолетом SSJ 100 в Шереметьево могут быть объявлены в течение недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как отмечается, законодательством предусмотрен 30-дневный срок для публикации результатов. Однако из-за высокой общественной значимости дела их могут огласить в течение ближайшей недели. Это позволит не допустить спекуляции и порождение недостоверных слухов.

Уточняется, что решение должна принять комиссия, которая занимается расследованием ЧП.

Ранее сообщалось, что возросло число госпитализированных после авиакатастрофы в Шереметьево.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.