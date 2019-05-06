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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, в НИИ Склифосовского находятся 5 человек, из которых один в тяжелом состоянии, и четверо — в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении.

Также в НИИ Вишневского находятся двое тяжелых раненых, и двое в состоянии средней тяжести.

С пациентами провели консультации психиатры из института им. Сербского.

Ранее эксперт назвал ошибки при посадке SSJ-100 в Шереметьево.