Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении SSJ-100
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Как сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, в НИИ Склифосовского находятся 5 человек, из которых один в тяжелом состоянии, и четверо — в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении.
Также в НИИ Вишневского находятся двое тяжелых раненых, и двое в состоянии средней тяжести.
С пациентами провели консультации психиатры из института им. Сербского.
Ранее эксперт назвал ошибки при посадке SSJ-100 в Шереметьево.