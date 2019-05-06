Стали известны подробности взрыва на химзаводе в Пермском крае

В МЧС России раскрыли подробности взрыва в цехе по производству аммиака в Пермском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: Чуртанское ш., 75 в городе Березники. По последним данным, в результате взрыва погибли три человека.

По данным МЧС, три человека погибли при ремонтных работах в цехе. Однако нет никакой угрозы для остальных сотрудников завода, а также жителей города.

Отмечается, что последствия взрыва устраняют 30 человек и десять единиц специальной техники. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что взорвался химзавод в Пермском крае.